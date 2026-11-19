VALLELUNGA. Il sindaco Rosa Izzo ha ribadito il concetto politico amministrativo che, a seguito del voto favorevole del consiglio di maggioranza sull’avanzo di amministrazione, sarà dato il via a una serie di interventi concreti e fondamentali per la comunità. Ecco come saranno investite queste risorse per il bene di tutti i cittadini:

Scuole sicure: “La sicurezza dei nostri alunni è una priorità assoluta. Interverremo tempestivamente sugli edifici scolastici”.

Ambiente e territorio: “Via libera alla pulizia straordinaria dei canaloni, alla regimentazione delle acque piovane e all’eliminazione delle infiltrazioni su vari immobili”.

Patrimonio e immobili comunali: “Lavori urgenti al museo Perez, all’ex biblioteca e interventi di messa in sicurezza per gli alloggi popolari”.

Riqualificazione urbana: “Restituiremo bellezza e vivibilità ai nostri quartieri recuperando aree degradate e riqualificando un parco giochi. Perché ogni cittadino ha diritto a un ambiente sicuro, accogliente e curato. Questo per noi si chiama investire nel benessere dei cittadini”.

Sport e impianti: “Recinzione del campo di calcetto e messa in sicurezza dell’ impianto sportivo”.

Viabilità: “Manutenzione straordinaria delle strade (interne ed esterne) e opere di presidio”.

Illuminazione e sicurezza: “Efficientamento energetico con l’acquisto e l’installazione di nuovi corpi illuminanti per i luoghi pubblici non ancora cablati”.