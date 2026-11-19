DELIA. In vista delle prossime festività natalizie, a Delia il sindaco Gianfilippo Bancheri assieme all’assessore al ramo Deborah Lo Porto, sta lavorando all’organizzazione del primo Capodanno in Piazza, promosso dall’Amministrazione comunale, per regalare a Delia una notte speciale da vivere tutti insieme.

Una notte di ⁠musica, ⁠animazione, ⁠spettacoli circensi, ⁠danza aerea, ⁠spettacoli pirotecnici di altissimo livello e ⁠tanto divertimento. Previsti anche momenti musicali di diverso genere in un unico format ben studiato per una serata di divertimento per tutte le età, all’interno di una scenografia mozzafiato. “Anche questo rientra nell’ottica di creare momenti di festa, aggregazione e condivisione, perché crediamo che una comunità debba anche saper stare insieme e celebrare le occasioni speciali ha ribadito il sindaco che, in questo modo, ha voluto annunciare il primo Capodanno in piazza della storia di Delia.