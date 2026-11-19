Il Comune di Caltanissetta, su impulso della VI commissione consiliare, ha siglato un protocollo d’intesa con la lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT), il Libero consorzio comunale di Caltanissetta e l’Ufficio Scolastico Regionale – Ufficio V ambito territoriale Caltanissetta ed Enna.

L’obiettivo della sinergia tra gli Enti è la promozione, il sostegno e lo sviluppo di un programma di interventi ed iniziative didattiche sulla prevenzione contro i tumori coinvolgendo le rispettive strutture centrali e periferiche e promuovendo percorsi di informazione e di formazione.

Un documento, dunque, che punta ad accrescere la cultura della prevenzione, vera arma contro l’incidenza della malattia. Una battaglia che i soggetti coinvolti mirano a vincere coinvolgendo le scuole.

“Il Comune e il Libero consorzio comunale sono al fianco delle associazioni e delle istituzioni pubbliche per promuovere stili di vita sani che garantiscano il benessere dei cittadini – ha dichiarato il Sindaco e il Presidente Libero consorzio comunale Walter Tesauro -. La scuola, come prima agenzia di formazione, permette ai giovani di stimolare il loro pensiero critico e di imparare un approccio rigoroso basato sulla fiducia nella scienza e nella conoscenza”.

“Con la firma di questo protocollo d’intesa rafforziamo il ruolo della scuola quale presidio educativo fondamentale anche nella promozione della salute e della prevenzione – ha sottolineato il consigliere Vincenzo Piscopo -. Educare alla cura di sé significa investire nel futuro delle nuove generazioni, fornendo agli studenti strumenti di conoscenza e consapevolezza che possano accompagnarli per tutta la vita. La collaborazione tra le istituzioni pubbliche e la LILT testimonia la volontà condivisa di costruire una rete educativa capace di incidere concretamente sul benessere dei giovani e delle comunità. È attraverso queste alleanze che la scuola riesce ad ampliare la propria azione formativa e a contribuire alla crescita integrale della persona“.

“La scuola può diventare un importante megafono per la sensibilizzazione della collettività. La prevenzione deve essere considerata come una cultura da trasmettere, acquisire e mettere in pratica – ha proseguito il presidente LILT Caltanissetta Aldo Amico –. Controlli costanti da abbinare alla prevenzione primaria. I corretti stili di vita fanno parte di quelle raccomandazioni che possono ridurre al 40% l’incidenza della malattia. Ed è con questa visione che contiamo di realizzare, in coincidenza con la primavera e la Settimana Nazionale di sensibilizzazione, un villaggio che incentivi la prevenzione oncologica”.