SOMMATINO. In vista del prossimo Natale si sta lavorando alla kermesse il “Natale a Sommatino 2026”. È stato infatti pubblicato l’avviso pubblico per la manifestazione di interesse promosso dal COMUNE di SOMMATINO per raccogliere proposte e iniziative da inserire nel programma natalizio. L’obiettivo è realizzare un bel Natale per allietare il paese durante il periodo delle festività, mettendo insieme idee, energie e voglia di fare squadra.

​Il Comune invita ASSOCIAZIONI, ENTI del TERZO SETTORE e COMITATI a partecipare e a PRESENTARE i PROPRI PROGETTI!

Le proposte potranno spaziare in diversi ambiti, tra cui:

Attività culturali, artistiche, musicali e di spettacolo

​Iniziative sportive, ricreative, sociali e di inclusione

​Valorizzazione del territorio, tradizioni locali e tutela dell’ambiente

​Per partecipare basta compilare l’apposita Scheda Progetto allegata all’avviso e inviare la candidatura entro e non oltre il 26/11/2026. L’istanza si può inviare tramite PEC all’indirizzo: protocollo@pec.comune.sommatino.cl.it (indicando nell’oggetto “Manifestazione di Interesse – NATALE A SOMMATINO 2026”), oppure con consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo dell’Ente.