PALERMO. «L’Università degli Studi di Palermo non intende arretrare rispetto al proprio impegno a Caltanissetta. Al contrario, vogliamo rafforzare la nostra presenza, consolidare i corsi di studio esistenti e lavorare a un ulteriore sviluppo dell’offerta formativa». Così il rettore dell’Università degli Studi di Palermo, Massimo Midiri, interviene sulla situazione del Polo universitario territoriale di Caltanissetta, che è stata nelle scorse ore al centro di un incontro tenutosi allo Steri, al quale hanno partecipato per conto di UniPa tutte le parti in causa, compresa una rappresentanza degli studenti.

«In particolare i Corsi di studio dell’area sanitaria presenti a Caltanissetta rappresentano un patrimonio strategico che dobbiamo tutelare e valorizzare. Il nostro obiettivo per il futuro è realizzare un’area per gli insegnamenti biomedici nelle vicinanze dell’ospedale Sant’Elia, in modo da creare condizioni logistiche e organizzative più funzionali allo svolgimento delle attività didattiche e al rapporto tra formazione universitaria e strutture sanitarie».

Il tema più urgente resta tuttavia quello della completa copertura degli insegnamenti del terzo anno del Corso di laurea in Medicina e Chirurgia, indirizzo Tecnologico (MedIT): «Comprendo pienamente le preoccupazioni degli studenti – ribadisce Midiri –, che chiedono legittimamente garanzie sulla presenza dei docenti e sulla continuità della didattica per tutti e sei gli anni del percorso di studi. La didattica a distanza può rappresentare soltanto una soluzione temporanea, una extrema ratio. La priorità, infatti, è assicurare agli studenti di frequentare regolarmente le lezioni, con docenti individuati per tempo».

In questa direzione sono stati già emanati i decreti conseguenti ai bandi per il conferimento degli insegnamenti di Igiene, Fisiologia e Immunologia, che ora trovano copertura, mentre nei prossimi giorni si concretizzerà anche il decreto per l’insegnamento di Patologia generale.

«Stiamo inoltre valutando modifiche al regolamento che consentano di anticipare le procedure di individuazione dei docenti, prevedendo, per ciascun insegnamento, almeno due possibili disponibilità, così da disporre di maggiori margini di intervento. È una questione che verrà portata all’attenzione del Consiglio di amministrazione, affinché possa essere seguita con la massima attenzione».

Il rettore richiama anche la necessità di una collaborazione concreta tra tutti i soggetti coinvolti nella gestione del Polo nisseno. «Il mantenimento e lo sviluppo della presenza universitaria a Caltanissetta richiedono un impegno condiviso. Tutti i soggetti coinvolti devono fare la propria parte e dare seguito agli impegni assunti, perché la qualità dell’offerta formativa dipende anche dalla disponibilità di strutture e servizi adeguati. Penso, ad esempio, ai locali già individuati per nuovi spazi formativi e logistici nell’ambito del piano di rilancio e ampliamento dell’offerta accademica, per i quali è necessario programmare e realizzare nel breve termine gli interventi di ristrutturazione indispensabili. L’Ateneo, dal canto suo, continuerà a garantire il proprio contributo sul versante scientifico e didattico, ma non può sostituirsi agli altri soggetti nelle responsabilità e negli interventi di natura economica e infrastrutturale».

«Il nostro impegno – conclude il rettore – è promuovere e salvaguardare tutti i corsi di studio presenti a Caltanissetta, lavorando per migliorarne le condizioni e ampliarne le opportunità. Per questo intendiamo avviare un confronto periodico, con incontri a cadenza mensile, per verificare lo stato di attuazione degli interventi, affrontare tempestivamente le criticità e dare risposte concrete agli studenti».