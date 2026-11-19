La febbre Gta VI contagia anche i social di polizia e forze armate, che pubblicano post ispirati all’attesissimo nuovo capitolo del videogioco che ha per protagonista la coppia criminale Jason Duval-Lucia Caminos. La polizia su Instagram ha postato immagini di auto e forze speciali del corpo come i Nocs nella fittizia Vice City del gioco capitolo V – risalente al 2013 – e capitolo VI, con il reclamo “Cambia versione, cambia lo stile, la missione resta #esserci sempre # Gta “.

Anche l’Aeronautica Militare sbarca nella città di Gta su Ig: “Nuovo spazio aereo acquisito. Siamo pronti a intervenire anche a Vice City”, scrive la forza armate postando immagini di caccia, elicotteri e Frecce Tricolori nello scenario del videogioco. Ed all’appuntamento col nuovo Grand theft auto non è voluto mancare il ministero della Difesa: “L’attesa per gli appassionati di videogiochi è stata lunga…Nel frattempo, noi non siamo rimasti fermi. Ecco alcune delle cose che abbiamo fatto. E no, non è un videogioco. È tutto reale!”, scrive su Instagram il ministero postando le “cose ​​successe prima di Gta VI”: “Il Vespucci ha fatto il giro del mondo”, con la celebre nave-scuola, “Cane robot tra i soldati”, “Stile italiano per l’Arma”, con l’immagine della Maserati dei Carabinieri.

C’è poi la Guardia di finanza, con i baschi verdi tra le palme della Florida: “Vice City – si legge nel post delle Fiamme Gialle – non ha mai avuto una squadra come questa. Dal porto alle vette innevate, la Guardia di finanza è in strada, in aria, in mare e in montagna. Ogni missione ha un solo finale: la legalità vince”.

La scelta del personale in divisa di usare i ‘criminali’ di Gta per le uscite social non è piaciuta al sindacato di polizia Cosap, che ha espresso “profondo sconcerto e ferma disapprovazione per la recente pubblicazione diffusa attraverso i canali sociali ufficiali della Polizia di Stato, contenente un evidente richiamo alla celebre saga videoludica Grand Theft Auto, con l’accostamento dell’immagine dell’Amministrazione e di reparti d’élite, come il Nocs, a un prodotto noto per attività rappresentativa criminali, violenza e conflitti con le forze dell’ordine”