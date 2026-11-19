CALTANISSETTA. Quando si parla di malattia oncologica, l’attenzione si concentra spesso sulla diagnosi e sui trattamenti. Prendersi cura della persona nella sua interezza significa riconoscere anche i bisogni psicologici, emotivi, relazionali e spirituali che emergono accanto a quelli fisici lungo il percorso di malattia.

A questi bisogni i percorsi assistenziali riescono a rispondere solo in parte. Dare un ruolo centrale all’umanizzazione delle cure significa allora tradurre l’ascolto e l’attenzione alla persona in scelte concrete che riguardano gli spazi, i tempi, l’organizzazione dei servizi e la formazione degli operatori. È un impegno culturale prima ancora che organizzativo, perché riconosce nella relazione una componente essenziale della cura.

Da questa sensibilità, condivisa con diverse associazioni del volontariato oncologico siciliano, e dalla collaborazione sul territorio con Progetto Luna e AIL nasce «Arte è cura». Il progetto, come sottolineato dal dott. Stefano Vitello, promuove una cultura della salute che integra prevenzione, cura, riabilitazione e benessere, valorizzando le attività artistiche come occasioni di espressione personale, incontro e partecipazione.

L’iniziativa si rivolge sia alle persone in buona salute sia a chi ha vissuto o sta vivendo l’esperienza della malattia. L’obiettivo è accompagnare ciascuno verso scelte quotidiane sostenibili, come praticare un’attività fisica regolare adeguata alle proprie condizioni, seguire un’alimentazione equilibrata ispirata alla dieta mediterranea e ridurre le abitudini dannose per la salute.

Il progetto, patrocinato dall’Ordine dei Medici di Caltanissetta, sarà presentato alla cittadinanza lunedì 30 novembre 2026 alle ore 17.30, presso la sala dell’Ordine, in via E. Medi 1, alla presenza degli organizzatori e delle associazioni coinvolte. Un ringraziamento al presidente dell’Ordine, dott. Giovanni D’Ippolito, per la disponibilità e il sostegno all’iniziativa.