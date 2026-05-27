Vallelunga, Rosa Maria Izzo prima donna eletta sindaco nella storia del Comune. Ecco gli eletti al consiglio comunale

VALLELUNGA. Vallelunga sceglie la continuità amministrativa e si affida a Rosa Maria Izzo, prima donna eletta sindaco nella storia del Comune. La candidata della lista “Uniti continuiamo per Vallelunga” ha ottenuto 1.122 voti, pari al 58,73% dei consensi, superando Samanda Ministeri, candidata della lista “Futuro in Comune”, fermatasi a 787 preferenze, pari al 41,27%. Sono stati 1.963 i vallelunghesi che si sono recati alle urne, premiando una proposta politica nel solco dell’esperienza amministrativa lasciata da Pippo Montesano. Un risultato netto che conferma il radicamento sul territorio della squadra guidata da Izzo, vice sindaco uscente.

La vittoria è stata vissuta con emozione ma anche con compostezza dalla neo sindaca, che ieri ha partecipato alla proclamazione ufficiale scegliendo parole di gratitudine e responsabilità. “Il mio primo pensiero va a Pippo Montesano – afferma Rosa Maria Izzo – perché è grazie a lui se oggi sono qui. È stato lui a credere in me. Se avessi perso mi sarei congratulata subito con Samanda Ministeri, perché in una competizione elettorale si può vincere ma anche perdere”.

Parole che raccontano il clima con cui la neo sindaca ha vissuto la campagna elettorale. “Mi sento come dentro un frullatore di emozioni continua Izzo perché durante la campagna elettorale ho sentito l’affetto sincero delle persone. Ho seguito lo scrutinio da casa, serenamente. Ai miei familiari avevo detto che avevo fiducia, perché avevo percepito un affetto vero della gente”.

“Mi sono svegliata nel primo giorno da sindaco aggiunge con la percezione di essere la mamma di tutti i vallelunghesi”

Gli assessori designati sono Vincenza Giambelluca, quarta tra gli eletti, e Silvio Zuzzè, risu tato il più votato insieme a Letizia Vullo. Nella lista “Uniti Continuiamo per Vallelunga” risultano eletti Letizia Vullo e Silvio Zuzzè

con 249 preferenze ciascuno, Rosolino Gulino 233, Vincenza Giambelluca 179, Sergio Salvatore Vilardo 169, Roberto Emmanuele 145, Veronica Scrivano 137 e Rosariela Cammarata 119. Fuori al momento Salvatore Vullo 109, Carola Tubolino 76, Massimiliano Valenza 76 e Raimondo Polizzi 31. Nella lista “Futuro in Comune” entrano in Consiglio comunale, insieme alla candidata sindaco Samanda Ministeri, Rosanna Lumia con 294 preferenze, Mario Di Gangi 205 e Benedetto Cammarata 145.