Oggi è uscito Grand Theft Auto VI. Un evento videoludico, certo. Ma ridurlo a questo sarebbe come definire il Colosseo “un discreto anfiteatro”. In tutta Italia (statisticamente record mondiale) migliaia di persone hanno improvvisamente scoperto di avere una visita medica improrogabile, un permesso arretrato da recuperare o, più semplicemente, un irrefrenabile bisogno di “staccare un giorno”. Casualità vuole che tale esigenza sia coincisa perfettamente con il lancio del titolo più atteso dell’ultimo decennio.

Gli uffici pubblici hanno registrato misteriosi cali di produttività. Nelle aziende private, manager e dipendenti si sono guardati negli occhi fingendo di non sapere esattamente perché metà reparto fosse assente. Le scuole hanno assistito a epidemie di febbre selettiva mai osservate prima dalla comunità scientifica.

E fin qui tutto normale.

La vera notizia arriva però da venerdì 20 novembre.

I sindacati hanno infatti proclamato uno sciopero generale.

Ufficialmente per ragioni economiche, sociali e lavorative.

Le sigle sindacali smentiscono qualsiasi collegamento con GTA VI, ma il sospetto resta. D’altronde è difficile non notare la coincidenza: il gioco esce giovedì, lo sciopero cade venerdì. Praticamente un ponte costruito più velocemente di qualsiasi opera pubblica prevista negli ultimi vent’anni.

Nei bar si mormora già che la piattaforma rivendicativa contenga richieste tanto innovative quanto necessarie: salario dignitoso, tutela dei diritti e almeno altre dodici ore per capire come funziona il mercato immobiliare di Vice City.

Anche il lessico delle proteste sembra destinato a cambiare. Niente più cortei tradizionali. Le nuove forme di mobilitazione prevedono migliaia di cittadini chiusi in casa, davanti a uno schermo, impegnati a sottrarre automobili virtuali con la dedizione che nella vita reale riservano alla ricerca di un parcheggio.

Per una volta, comunque, il Paese appare unito.

Giovani e meno giovani, impiegati e operai, studenti e professionisti. Destra e sinistra. Nord e Sud.

Tutti d’accordo su un principio fondamentale: se proprio bisogna fermarsi, tanto vale farlo nel weekend più trafficato della storia di Vice City.

La produttività nazionale può attendere qualche giorno.

L’uscita di GTA VI no.