MUSSOMELI – Acqua non potabile in paese e c’è l’ordinanza del sindaco col divieto dell’uso potabile.. Ne ha subito dato comunicazione alla cittadinanza il primo cittadino Gianluca Nigrelli che ha diramato un avviso istituzionale, a seguito dei controlli effettuati dall’ASP di Caltanissetta, che ha riscontrato il superamento del valore di parametro del manganese nell’acqua, fissato dalla normativa vigente a 50 µg/L. Considerata l’entità dei superamenti, la presenza delle non conformità presso i punti di uscita dei serbatoi e la persistente criticità del sistema Fanaco, l’ordinanza sindacale vieta l’utilizzo dell’acqua per fini potabili, sulla base della valutazione sanitaria e ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 18/2023 e successive modifiche. L’acqua, dunque, non deve essere utilizzata per bere, per preparare cibi e bevande, per cucinare o per altri utilizzi alimentari.