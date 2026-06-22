San Cataldo, realizzato all’istituto Fascianella un murales con 27 “Grandi di Sicilia”: inaugurazione il 30 giugno



SAN CATALDO. E’ un murales dedicato a “I grandi di Sicilia” quello che verrà inaugurato martedì 30 giugno all’istituto Fascianella, realizzato da Mirko Cavallotto, il noto street artist, nisseno d’origine e palermitano d’a- dozione le cui opere, in gran parte ispirate da forti messaggi sociali, ormai sono sparse in varie parti del mondo e nelle maggiori capitali, da New York a Parigi, da Città del Messico a Rio de Janeiro, oltre che in tutta Italia.

L’evento, con inizio alle 19, è pro- mosso dalla Cooperativa sociale Progetto Lavoro Nc di San Cataldo con Nuova Civiltà, Comunità Alloggio Alba e Comunità Alloggio Germoglio, e prevede una serata di gala dopo l’inaugurazione. E’ annunciata la partecipazione di Paride Benassai, Lello Analfino, Stefania Bruno, Ivan Fiore, Ernesto Trapanese, Donatello Polizzi, Trio Reverie, Salvatore Nocera.

Quello di Cavallotto, in arte Loste, definito il più grande murales “parlante” in Sicilia, è dedicato a 27 personaggi che sono stati protagonisti nell’isola in vari ambiti, dalla letteratura allo sport, dalla magistratura al cinema, dalla musica allo spettacolo, dalla scienza alla lotta antimafia, all’arte ed altro ancora. I volti raffigurati sono quelli di Andrea Camilleri, Antonino Caponnetto, Antonino Zi- chichi, Boris Giuliano, Ciccio Ingrassia, Carlo Alberto Dalla Chiesa, Franca Viola, Franco Battiato, Franco Franchi, Giovanni Falcone, Leonardo Sciascia, Letizia Battaglia, Libero Grassi, Luigi Pirandello, Ninni Cassarà, Paolo Borsellino, Peppino Impastato, Piersanti Mattarella, Pino Puglisi, Pippo Baudo, Pippo Fava, Renato Guttuso, Rocco Chinnici, Rosa Balistreri, Rosario Livatino, Salvatore Quasimodo, Totò Schillaci.

Il grande dipinto occupa per decine di metri la lunga parete del muro di contenimento del terreno a monte il cortile dell’Istituto Fascianella.

