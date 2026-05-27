Mussomeli, Gianluca Nigrelli nuovo sindaco: “Dobbiamo lavorare di squadra”. Ecco i consiglieri comunali eletti



MUSSOMELI. Un consenso plebiscitario, numeri che consegnano a Gianluca Nigrelli una delle affermazioni più nette nella storia recente amministrativa del paese. Con 4.829 voti su 6.575 elettori che si sono recati alle urne, il nuovo sindaco di Mussomeli conquista il 75,2% dei consensi e diventa l’ottavo primo cittadino eletto direttamente dai cittadini. Un risultato ampio, che rafforza la leadership politica di Nigrelli e che adesso dovrà tradursi nella guida concreta dell’amministrazione comunale.

Il primo impegno del neo sindaco sarà proprio quello di dimostrare di essere lui a guidare la squadra di governo, pur all’interno di una coalizione compatta e coesa, respingendo così le voci di chi continua ad attribuire un ruolo predominante al sindaco uscente Giuseppe Catania. Professionista stimato e apprezzato anche sul piano umano, Nigrelli, 47 anni, può già vantare una lunga esperienza politica. Siede in Consiglio comunale da undici anni e negli ultimi cinque anni e mezzo ha ricoperto il ruolo di presidente del Consiglio. Dal 2023 è inoltre coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia. Consapevole della responsabilità che lo attende, appena avuta la certezza dell’elezione, la prima frase pronunciata è stata: “Ora sono affari miei”. Un’espressione spontanea che racconta l’emozione e il peso del mandato ricevuto dagli elettori. “Dobbiamo lavorare e lavorare di squadra afferma Gianluca Nigrelli – sarà importante coinvolgere tutti. Ci consulteremo insieme su ciò che sarà giusto fare, poi naturalmente sarò io a decidere”.



Nessun festeggiamento né lunedì sera, subito dopo il risultato elettorale, né ieri. La coalizione ha scelto il silenzio e il rispetto dopo la notizia della morte del padre di Daniela Noto, la candidata sindaco avversaria. I festeggiamenti sono stati rinviati a venerdì sera. “Forse è meglio così – sottolinea il neo sindaco – mi sto lentamente riprendendo. Anche ieri mi sono alzato alle 6 del mattino e la prima cosa che ho fatto è stata di andare davanti alla Madonna dei Miracoli, chiedendole di guidare e proteggere il mio mandato. L’ho fatto da solo e lontano da occhi indiscreti”.

Nei prossimi giorni si entrerà nella fase delle formalità istituzionali e delle prime scelte politiche. Sono già stati designati quattro assessori: Salvatore Castiglione, Giuseppe Catania, Josella Schifano e Jessica Valenza. Resta da individuare il quinto componente della giunta. Da definire anche il nome del presidente del Consiglio comunale. In base al consenso ottenuto alle urne, i nomi più accreditati sono quelli di Seby Lo Conte, Myriam Mingoia ed Enza Sorce. Lo Conte, però, avrebbe già manifestato la volontà di non ricoprire più il ruolo di assessore e dopo questi anni proprio la presidenza del Consiglio potrebbe rappresentare per lui la soluzione naturale. “Conclusi gli adempimenti di insediamento conclude Nigrelli – ci metteremo subito al lavoro per mantenere gli impegni assunti con i cittadini. Nessuna imposizione dall’alto: le decisioni saranno condivise. Sul quinto assessore valuteremo se scegliere all’interno della squadra o individuare una figura esterna”.

Intanto, sul fronte delle preferenze personali, il più votato in assoluto è stato il sindaco uscente Giuseppe Catania, che ha raccolto 1.505 preferenze.

Nella lista “Mussomeli in Comune”, a sostegno di Gianluca Nigrelli, risultano eletti Giuseppe Catania con 1.505 preferenze, Josella Schifano 835, Jessica Valenza 685, Seby Lo Conte 592, Myriam Mingoia 581, Enza Sorce 504, Salvatore Tumminelli 472, Alessandro Noto 380, Giuseppe Misuraca 363, Elisa Spoto 341 e Francesco Mistretta 332. Restano al momento esclusi Rosalia Morreale 292, Maria Bonomo 284, Mariarita Bellanca 259, Salvatore Castiglione 252 e Nicola Montagnino 163. Nella lista “Insieme si può”, che sosteneva Daniela Noto Castagnino, entrano in Consiglio comunale con la stessa Noto, Lorena Pennica con 539 preferenze, Angela Renda 504, Gaetano La Piana 388 e Davide Salvatore Mancuso 262. Fuori dall’aula Riccardo Giardina 222, Simona Graziella Garofalo 220, Salvatore Giuseppe Sorce 217, Simone Capodici 189, Ilaria Sparacello 184, Vincenzo Nigrelli 144, Francesco Piazza 137, Salvatore Lanzalaco 126, Cettina Piazza 123, Salvatore Scannella 71, Shantal Ma- niscalco 27 e Maria Fasino 21.