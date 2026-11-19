Una passione che diventa rito collettivo. Così Aaron Damian, 39enne bolzanino, spiega il fenomeno legato al debutto a livello mondiale di ‘Grand Theft Auto VI’, uno dei titoli di videogiochi più attesi di sempre che arriva a 13 anni di distanza dal precedente capitolo della saga. “Ognuno sicuramente ha delle motivazioni diverse, però non è la prima volta che per un prodotto di intrattenimento la gente prende le ferie e impazzisce – spiega Aaron Damian – Penso ad esempio a quando è uscito Star Wars Episodio 1 nel ’99, c’è stato un vero boom di ferie e permessi per andare a vederlo”. Per il bolzanino, direttore di un’associazione giovanile del territorio, i videogiochi non vanno demonizzati, al contrario: “Penso che i videogiochi permettano di aprire la mente. Sono come un film, come un libro, come un qualsiasi prodotto di intrattenimento o artistico”. E a chi critica la scelta di prendersi un giorno di ferie per l’uscita di Gta VI, risponde: “Lo si fa per moltissime altre cose. Quando c’è una passione per uno sport, come per il calcetto magari si prende ferie o si prendono le ore, come per andare a tennis, come per andare a vedere qualcosa in città o altrove, perché non farlo per un videogioco? È una passione che si vuole vivere quel giorno”.