CALTANISSETTA. “La situazione dei residenti di via Redentore, vicolo Scilla e delle zone limitrofe, interessati dai fenomeni di dissesto del 10 dicembre 2024, merita di continuare a essere seguita con attenzione”.

Lo afferma con estrema convinzione il consigliere comunale Armando Turturici. In una nota ha rimarcato: “A distanza di quasi due anni, diverse famiglie vivono ancora una condizione di incertezza, lontane dalle proprie abitazioni e con difficoltà che non riguardano soltanto la questione della sicurezza degli immobili, ma anche la quotidianità e la sostenibilità economica di questa situazione. Negli ultimi tempi ho avuto modo di raccogliere alcune segnalazioni e richieste di aiuto da parte di cittadini residenti nell’area interessata. Ho ascoltato le loro preoccupazioni e le difficoltà che stanno affrontando, comprendendo quanto sia pesante dover convivere così a lungo con l’incertezza sul proprio futuro. Da consigliere comunale, credo che sia importante dare ascolto a queste persone e cercare, per quanto possibile, di portare le loro istanze all’attenzione delle istituzioni. Ho appreso inoltre che, a seguito dell’interessamento dell’avvocato Rosaria Pisciotta, del Foro di Palermo, che assiste alcuni dei residenti coinvolti, è prevista la convocazione di un tavolo tecnico per giorno 23 novembre. Mi auguro che questo incontro possa rappresentare un’occasione utile per fare chiarezza e individuare soluzioni.

Nel tentativo di contribuire a dare risposte a queste legittime preoccupazioni, il 2 ottobre 2026 ho presentato un’interrogazione consiliare al Comune di Caltanissetta, per richiamare l’attenzione dell’Amministrazione sulla vicenda e chiedere chiarimenti sulle attività svolte e sulle prospettive per i cittadini coinvolti. Oggi, 19 novembre 2026, ho ritenuto opportuno compiere un ulteriore passo, scrivendo a Sua Eccellenza il Prefetto di Caltanissetta, nella speranza che possa contribuire a promuovere un’azione di attenzione e coordinamento tra le istituzioni interessate. Penso che sia necessario mantenere viva l’attenzione su una vicenda che riguarda diversi nostri concittadini e che non può essere dimenticata con il passare del tempo.

Le preoccupazioni dei residenti sono più che comprensibili. Alcune famiglie, secondo quanto mi è stato rappresentato, continuano a sostenere spese per immobili che non possono utilizzare, comprese rate di mutui, imposte e altri oneri. A ciò si aggiungono le incertezze sui tempi degli interventi, sulle possibilità di recupero delle abitazioni e sulla questione del Contributo di Autonoma Sistemazione (CAS) che mi dicono non essere stato mai erogato. Credo che, accanto agli approfondimenti tecnici necessari per garantire la sicurezza dell’area, sia altrettanto importante non perdere di vista le persone e le famiglie che stanno vivendo questa situazione. Non basta sapere che lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 9 luglio 2027: i cittadini hanno bisogno di comprendere quali siano i prossimi passaggi, quali interventi siano previsti e quali forme di sostegno possano concretamente ricevere.

Mi auguro che tutte le istituzioni coinvolte possano continuare a lavorare in maniera coordinata e che si riesca a fornire ai residenti informazioni chiare e risposte sui tempi e sulle prospettive future. Il mio impegno sarà quello di continuare a seguire questa vicenda, mantenendo aperto il dialogo con i residenti e sollecitando l’attenzione delle istituzioni. Non dimentichiamo che dietro questa emergenza ci sono persone e famiglie della nostra città, che meritano ascolto, attenzione e risposte”.