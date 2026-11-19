Nella mattinata di oggi il Prefetto di Caltanissetta, Licia Donatella Messina, ha presieduto una riunione finalizzata all’acquisizione di un quadro conoscitivo aggiornato in ordine alle problematiche di natura igienico-sanitaria insorte in alcuni ambiti territoriali della provincia di Caltanissetta a causa della non conformità del parametro manganese nelle acque fornite dal Sistema Acquedottistico Fanaco, che da diversi giorni causano disservizi e preoccupazione nelle comunità interessate.

All’incontro sono intervenuti il Presidente del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, Avv. Walter Tesauro, il Presidente dell’A.T.I. – Assemblea Territoriale Idrica ATO Caltanissetta, Giuseppe Terenziano Di Stefano, in rappresentanza dei Comuni di quel territorio provinciale, il Direttore del Dipartimento di Prevenzione Medico e dell’U.O.C. Servizio Igiene degli Ambienti di Vita (SIAV) dell’ASP di Caltanissetta, Dott. Paolo Gervaso, il Direttore Tecnico di Caltaqua – Acque di Caltanissetta S.p.A, Arch. Massimo Giuseppe Chiarelli e, in collegamento da remoto, il Responsabile dell’Area Gestione Impianti di Siciliacque S.p.a., Dott. Francesco Iervolino, e il Dirigente di A.R.P.A. Sicilia per la sede territoriale di Caltanissetta, Dott. Pasquale Spataro.

Ha preso parte alla riunione, altresì, la Presidente del “Comitato delle mamme”, Sig.ra Annalisa Sferrazza.

Nel corso dell’incontro, il Prefetto, nel prendere atto delle misure già attivate dagli organi tecnici per fronteggiare le attuali criticità, dettate da imprescindibili esigenze di prudenza e tutela della salute pubblica, ha rinnovato l’invito a proseguire in sinergia nell’elaborazione di una procedura chiara e condivisa per intervenire con tempestività in caso di interruzioni della fornitura idrica o di compromissione della qualità della risorsa, riducendo al minimo i disagi arrecati alla cittadinanza.

Nel constatare il massimo impegno da parte di tutti i soggetti coinvolti, il Prefetto, in chiusura della riunione, ha assicurato che la situazione continuerà ad essere attentamente monitorata, promuovendo il costante coordinamento tra gli enti competenti al fine di giungere al definitivo superamento della problematica.