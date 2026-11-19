Ha pagato mille euro per raggiungere un sogno ora svanito assistendo al dramma della sua bambina di 6 anni che scompare tra i flutti nel buio al largo di Lampedusa. Un dolore immenso per la madre, ventenne ivoriana, e per gli altri compagni di viaggio e sventura. L’ultima tragedia tra i migranti è avvenuta la notte scorsa a largo di Lampedusa quando un barchino partito da Sfax, in Tunisia, si è ribaltato ed è affondato. Cinquanta migranti, fra cui 10 donne e 3 minori, sono stati salvati dai militari della motovedetta Cp324 della guardia costiera e sbarcati durante la notte a molo Papa Francesco. Ma all’appello manca la bimba di sei anni che viaggiava con la madre.

La donna, assieme alle altre 49 persone, è stata portata all’hotspot di contrada Imbriacola a Lampedusa, dove i volontari e gli psicologi della Croce Rossa si stanno prendendo cura di lei. Non vi altri sarebbero dispersi. Il natante prima di affondare si è rovesciato su un fianco, facendo finire i migranti in acqua: i militari sono giunti poco dopo. I naufraghi soccorsi sono originari del Burkina Faso, Benin, Camerun, Costa d’Avorio, Gambia, Guinea e Mali. I poliziotti identificheranno tutti e raccoglieranno ricostruzioni e testimonianze. Secondo i primi racconti dei superstiti, il barchino di metallo di 7 metri è salpato da Sfax alle 23 circa di sabato e la rotta verso le isole Pelagie è stata tenuta con una bussola e la app dei cellulari.

Per il viaggio i migranti hanno pagato da 300 a 600 euro a testa. Un’altra tragedia è stata evitata dalla guardia costiera di Pozzallo (Ragusa): i militari sono stati impegnati tutta la notte in un’operazione di soccorso di 55 migranti che si trovavano a bordo di un’imbarcazione da pesca, alla deriva a circa 135 miglia nautiche di distanza dalla costa. Il soccorso è stato scattato ieri pomeriggio dopo un ‘may-day’ e il successivo avvistamento dell’imbarcazione con i migranti da parte di un aereo dell’agenzia europea Frontex e di un elicottero della Guardia di Finanza.

L’equipaggio della motovedetta Sar CP325 ha prestato soccorso in un’area ai limiti della zona di responsabilità italiana, in condizioni complesse a causa delle condizioni meteo, che hanno reso necessario il coinvolgimento di alcune navi mercatili, oltre alla nave Cigala Fulgosi della Marina Militare, che ha assicurato la presenza durante la fase di rientro. E intanto il tribunale di

Agrigento ha dichiarato illegittimo e ha annullato il fermo della nave Nadir, della ong Resqship, disposto il 7 giugno 2025 dopo che l’imbarcazione aveva soccorso 112 persone nel Mediterraneo centrale. Il comandante era stato accusato di non aver comunicato immediatamente l’operazione di soccorso alle autorità libiche e tunisine, facendo rotta verso Lampedusa invece di raggiungere Porto Empedocle, porto assegnato per lo sbarco delle persone soccorse dalle autorità italiane. “Il tribunale ha respinto le contestazioni – spiega Resqship – condannando il ministero dell’Interno e la prefettura al pagamento delle spese legali, che ammontano a circa 5 mila euro. Il giudice ha chiarito, in modo inequivocabile, che lo stato libico non può essere considerato un porto sicuro per lo sbarco dei migranti