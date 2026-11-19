Debutto a livello mondiale ‘Grand Theft Auto VI’, uno dei titoli di videogiochi più attesi di sempre che arriva a 13 anni di distanza dal precedente capitolo della saga. Secondo le stime della società di analisi Omdia, ‘ Gta VI’ potrebbe generare 3,2 miliardi di dollari di vendite entro la fine dell’anno per lo studio di sviluppo Rockstar Games e la sua casa madre Take-Two Interactive. Per Sensor Tower le prenotazioni avrebbero raggiunto quasi 15 milioni di copie, mentre per Remote.com sono aumentate del 25% su anno le richieste di ferie per oggi 19 novembre, per potere giocare. La serie ha debuttato a partire dalla Nuova Zelanda dalla mezzanotte per poi arrivare progressivamente nel resto del mondo, anche in Italia. PlayStation ha segnalato brevemente alcuni problemi di connessione sulla propria pagina dedicata allo stato dei servizi, che sono stati poi risolti. Sul sito aggregatore di recensioni Metacritic, il gioco ha ottenuto un punteggio di 99 su 100.

Sul forum Reddit ufficiale dedicato al titolo, gli utenti hanno elogiato i miglioramenti negli elementi interattivi e nella grafica. Secondo Joost van Dreunen, docente alla Stern School of Business della New York University, il titolo rappresenta un “caso eccezionale” nell’industria dell’intrattenimento ed è “la Taylor Swift dei videogiochi”. La casa di produzione Rockstar ha impiegato più di otto anni per sviluppare il gioco. Lo studio ha rimandato il lancio per due volte, in seguito a un attacco informatico avvenuto nel 2022 – durante il quale sono stati sottratti e diffusi online filmati di gioco – ed è stato colpito da un’ulteriore serie di fughe di notizie la scorsa estate. Al momento non è prevista alcuna uscita ufficiale in Russia, Cina, Libano o Qatar.