VALLELUNGA PRATAMENO – L’Amministrazione comunale ha approvato la concessione di un contributo economico a sostegno dell’ ASD Vallelunga per sostenere la squadra di calcio coprendo per intero le spese d’ iscrizione al campionato di terza categoria e contribuendo alle altre spese per affrontare l’ intera stagione calcistica.Il provvedimento, deliberato in Giunta, mira a sostenere le spese d’ iscrizione e gestione, l’attività del settore giovanile e la promozione dello sport come strumento di aggregazione sociale sul territorio. «Lo sport svolge un ruolo fondamentale per la nostra comunità – ha dichiarato il sindaco Rosa Izzo –. Dietro una squadra di calcio non ci sono solo i risultati della domenica, ma il lavoro quotidiano di dirigenti, allenatori e volontari che offrono ai nostri ragazzi un luogo sano di crescita, rispetto delve regole e amicizia. Sostenere questa realtà significa investire sulla vitalità del paese». Continua l’ assessore allo sport Silvio Zuzzè «Sappiamo bene che portare avanti una società calcistica comporta sacrifici, impegno e costi organizzativi. Per questo riteniamo doveroso, nei limiti delle disponibilità di bilancio, dare un segnale concreto di vicinanza e riconoscenza a quanti si impegnano per garantire la continuità di questa importante realtà sportiva». «Il nostro auspicio – conclude Zuzzè – è che la squadra possa proseguire il proprio percorso sportivo con entusiasmo e soddisfazione, rappresentando al meglio i colori e il nome del nostro paese». Soddisfazione è stata espressa anche dalla dirigenza della società sportiva ASD Vallelunga: «Questo contributo è un segnale concreto di vicinanza e attenzione verso il nostro impegno quotidiano – ha commentato il presidente Orazio Grasso. Ci aiuterà a portare avanti i nostri progetti sportivi, con il coinvolgimento di tanti giovani, continuando a rappresentare con orgoglio la nostra comunità».