«La tutela dell’ambiente passa anche dalla capacità di innovare, investire nella ricerca e mettere le nuove tecnologie al servizio del territorio. Va proprio in questa direzione l’iniziativa “Open Innovation Challenge” promossa da Arpa Sicilia che consentirà di valorizzare le buone idee, incentivare le startup e sostenere le piccole e medie imprese, creando nuove opportunità di collaborazione tra tessuto produttivo, ricerca e istituzioni». Lo dice l’assessore regionale al Territorio e all’ambiente, Giusi Savarino, commentando il lancio dell’iniziativa da parte dell’Agenzia. Si tratta di una “sfida” rivolta a startup e pmi che potranno concorrere con una soluzione progettuale. Saranno selezionate dieci imprese e, successivamente, tre finaliste che accederanno a un percorso di approfondimento e co-progettazione con Arpa Sicilia. Il premio finale sarà una “Proof of concept”, cioè la possibilità di sviluppare l’idea in forma sperimentale, del valore di 20 mila euro.

Secondo l’assessore Savarino, «si tratta di un ulteriore passo avanti per fare dell’innovazione una leva concreta di sviluppo e sostenibilità per la Sicilia. Le nuove tecnologie possono offrire strumenti importanti per il monitoraggio e la tutela dell’ambiente, dalla qualità dell’aria e delle acque alla biodiversità e al contrasto dei cambiamenti climatici».

L’iniziativa si inserisce nel percorso di realizzazione del centro di eccellenza per la sostenibilità ambientale, la salute dell’uomo e la tutela della biodiversità, all’interno del complesso ex Roosevelt dell’Addaura, a Palermo.

Maggiori informazioni sul sito di Arpa Sicilia a questo link.