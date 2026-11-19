Anas (Gruppo FS Italiane) comunica che, a partire da lunedì 23 novembre, saranno attive alcune limitazioni alla circolazione lungo la strada statale 185 “di Sella Mandrazzi”, in provincia di Messina, per consentire l’esecuzione di interventi di manutenzione programmata e riqualificazione delle barriere di sicurezza.

Nel dettaglio, dal 23 novembre 2026 al 31 gennaio 2027, in tratti saltuari compresi tra il km 10,875 e il km 64,812, sarà istituito il senso unico alternato regolato da impianto semaforico.

I cantieri interesseranno porzioni di strada di lunghezza non superiore a 500 metri.

Gli interventi rientrano nel programma di manutenzione della rete stradale Anas, finalizzato al miglioramento delle condizioni di sicurezza e della funzionalità delle infrastrutture.

Anas (Gruppo FS) ricorda che “Quando sei alla guida tutto può aspettare” – “Guida e Basta!”. Per una mobilità informata è disponibile il Servizio Clienti “Pronto Anas” al numero verde gratuito 800.841.148.