Da domani verranno effettuati nuovi campionamenti dell’acqua distribuita nei Comuni dell’area nord della provincia di

Caltanissetta , per verificare le percentuali di trialometani ancora presenti. Da settimane, proprio la presenza di trialometani e manganese ha indotto i sindaci di diversi Comuni del nord della provincia nissena a disporre il divieto d’uso dell’acqua a fini alimentari. Questa mattina si è tenuta una riunione tecnica in prefettura a Caltanissetta , richiesta dal presidente dell’Assemblea territoriale idrica Terenziano Di Stefano. Caltaqua, società che gestisce il ciclo idrico integrato, ha nuovamente richiesto che Siciliacque, azienda di sovrambito, conduca interventi sul sistema di disinfezione dell’acqua che arriva dal bacino dell’Ancipa. Domani verranno condotte nuove verifiche sui campioni prelevati. Quelle svolte ieri hanno dato un valore massimo di trialometani totali pari a 31 μg/l, leggermente superiore al limite normativo vigente di 30 μg/l.