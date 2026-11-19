CALTANISSETTA. Nel corso di una cerimonia tenutasi nella sala Emanuela Loi della Questura di Caltanissetta, il Questore Marco Giambra ha consegnato le medaglie di commiato che il Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Vittorio Pisani ha attribuito, con sentimenti di profonda riconoscenza, ai poliziotti che hanno lasciato il servizio attivo per raggiunti limiti di età.

In occasione della cerimonia, alla quale hanno partecipato i rappresentanti delle Sezioni dell’A.N.P.S. di Caltanissetta e Gela, il Questore ha rivolto ai neo pensionati attestazioni di viva gratitudine per l’attività svolta “con onore e disciplina” al servizio della collettività, nella quotidiana affermazione dei valori della legalità e solidarietà, principi che costituiscono la ragione più profonda e autentica della “mission” del poliziotto, augurando loro buona vita.