Con riferimento a un articolo pubblicato oggi da una testata giornalistica online nissena, si ritiene opportuno intervenire per chiarire un’imprecisione relativa all’appartenenza politica dell’assessore comunale Pierpaolo Olivo.

Contrariamente a quanto riportato nell’articolo, l’assessore Olivo non fa più parte di Noi Moderati e, pertanto, non è corretto attribuirgli l’attuale appartenenza al movimento politico.

Si tratta di una precisazione doverosa, finalizzata a evitare possibili fraintendimenti e a garantire una corretta rappresentazione delle forze politiche coinvolte.

La precisazione viene formulata esclusivamente per dovere di corretta informazione e per chiarezza nei confronti dei lettori, nella convinzione che l’imprecisione sia stata commessa in assoluta buona fede.

È questa la posizione espressa dal coordinamento provinciale e dal coordinamento comunale di Noi Moderati di Caltanissetta, nel rispetto della corretta informazione e della necessaria chiarezza sulle appartenenze politiche.

Michele Vecchio

Coordinatore provinciale di Noi Moderati – Caltanissetta

Gioacchino Vincitore

Coordinatore comunale di Noi Moderati – Caltanissetta