Ammontano a oltre 3,2 milioni di euro le risorse regionali stanziate dal governo Schifani che consentiranno alla Regione di finanziare, per la prima volta, 194 borse di specializzazione per gli studenti di biologia e chimica che frequentano una delle tre scuole attivate in Sicilia dalle università di Catania, Palermo e Messina. Lo prevede il decreto di riparto dei fondi pubblicato dall’assessorato regionale dell’Istruzione e della formazione professionale, che per l’anno accademico 2025-2026 assegna 1,5 milioni di euro per 90 borse all’università di Palermo, 938 mila euro per 56 borse a quella di Catania e 804 mila euro per 48 borse all’ateneo di Messina.

«Creare opportunità per restare in Sicilia a studiare e lavorare – afferma l’assessore regionale all’Istruzione e alla formazione professionale Mimmo Turano – è una delle priorità del governo Schifani. Con questa misura, per la prima volta, finanziamo le borse di specializzazione in chimica e biologia, mettendo in campo risorse che consentiranno agli studenti di accedere a percorsi altamente qualificanti nelle università siciliane. Da parte del presidente Schifani e da parte mia c’è il massimo impegno a creare le condizioni perché i nostri talenti abbiano non solo la possibilità, ma soprattutto l’interesse a restare in Sicilia, dove hanno l’opportunità di crescere e di lavorare con dignità nella propria terra».

Il provvedimento è disponibile sul sito internet della Regione Siciliana a questo link.