Forza Italia rompe gli indugi in vista delle elezioni regionali siciliane del 2027 e individua in Giorgio Mulè, attuale vicepresidente della Camera dei deputati, il proprio candidato alla presidenza della Regione Siciliana.

Secondo quanto riportato dall’agenzia Italpress, la scelta è maturata nel corso di una riunione tenutasi ieri a Roma, alla quale hanno partecipato i principali esponenti nazionali del partito.

Attorno al tavolo, insieme al segretario nazionale Antonio Tajani, erano presenti i vicesegretari Roberto Occhiuto, Alberto Cirio, Deborah Bergamini e Stefano Benigni, oltre ai capigruppo parlamentari Enrico Costa, alla Camera, e Stefania Craxi, al Senato.

La convergenza sul nome di Mulè rappresenta un passaggio significativo negli equilibri politici siciliani e imprime un’accelerazione al dibattito sulla successione all’attuale presidente della Regione, Renato Schifani.

Da settimane, infatti, all’interno di Forza Italia è aperto il confronto sulla scelta del candidato da proporre alla coalizione di centrodestra per la guida di Palazzo d’Orléans.

Proprio nelle ultime ore il segretario regionale degli azzurri, Nino Minardo, reduce da due giornate di incontri politici in Sicilia, aveva ribadito la volontà di Forza Italia di esprimere il candidato alla presidenza della Regione. Una posizione che trova adesso riscontro nell’orientamento assunto dai vertici nazionali del partito.

Il nome di Giorgio Mulè, del resto, circolava già da diversi mesi tra quelli maggiormente accreditati. Lo stesso vicepresidente della Camera aveva manifestato in più occasioni la propria disponibilità a scendere in campo, sollecitando una decisione tempestiva da parte delle forze politiche del centrodestra.

L’indicazione di Mulè apre adesso una nuova fase politica, destinata a coinvolgere gli altri partiti della coalizione, chiamati a confrontarsi sulla proposta avanzata da Forza Italia.

Resta infatti da verificare se il nome individuato dagli azzurri riuscirà a ottenere la convergenza degli alleati, in una partita che si annuncia particolarmente importante per i futuri assetti politici della Sicilia.

Con la scelta di Mulè, Forza Italia mette dunque sul tavolo la propria candidatura per il 2027, anticipando i tempi di un confronto che nei prossimi mesi entrerà inevitabilmente nel vivo.