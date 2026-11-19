Dal 23 al 28 novembre 2026 tornano in tutta Italia le Giornate FAI per le Scuole, l’appuntamento, arrivato alla 15° edizione, è dedicato agli studenti di ogni ordine e grado, che potranno visitare luoghi eccezionalmente aperti nelle loro città e territori grazie ai volontari della Fondazione, accompagnati da guide speciali: gli Apprendisti Ciceroni, anch’essi studenti, partecipanti con la loro classe ad un progetto educativo che, ideato dal FAI ormai 30 anni fa, coinvolge migliaia di ragazzi ogni anno.

In provincia di Caltanissetta la Delegazione FAI apre sette luoghi tra Caltanissetta, Gela, Mazzarino, Mussomeli e Riesi, dalle 9:00 alle 13:00, per le scuole di ogni ordine e grado.

A Caltanissetta, martedì 24 e mercoledì 25 novembre, gli Apprendisti Ciceroni degli Istituti cittadini che accompagneranno i coetanei alla scoperta di Palazzo Notarbartolo di Villarosa e delle chiese di San Sebastiano e Sant’Agata al Collegio, con i loro organi a canne ottocenteschi. Un’esperienza educativa che rende i giovani protagonisti attivi della conoscenza e della valorizzazione dei beni culturali, e che rafforza il legame con la storia e l’identità del proprio territorio.

L’itinerario delle Giornate FAI per le Scuole si snoda nel centro storico di Caltanissetta, da Palazzo Notarbartolo di Villarosa, affacciato su piazza San Giuseppe, alle chiese di San Sebastiano e Sant’Agata al Collegio. Edificato alla fine del Cinquecento dai duchi di Villarosa, il palazzo fu trasformato nell’Ottocento dall’ingegnere Alfonso Barbera, che ne ridisegnò la facciata in stile eclettico. Acquistato e restaurato da Casa Rosetta, oggi ospita una residenza universitaria e corsi per educatori professionali, esempio di rigenerazione del patrimonio storico. La visita prosegue alla scoperta di due preziosi organi della bottega nissena dei Polizzi: quello di San Sebastiano, realizzato nel 1877 da Damiano Polizzi e contrassegnato «Opus n. 1», e quello di Sant’Agata, inaugurato nel 1900 grazie a una sottoscrizione cittadina e restaurato nel 2015. Un percorso tra architettura, musica e memoria, alla scoperta di luoghi che continuano a vivere.

«Desideriamo che i ragazzi tornino a sentire come propri i luoghi delle loro città», dichiara la prof.ssa Giulia Carciotto, Capo Delegazione FAI di Caltanissetta. «Dietro un organo di Damiano Polizzi c’è la rinomata bottega nissena, un grande talento, ci sono mani sapienti che hanno lavorato il legno e il metallo. È questa la curiosità che vogliamo riaccendere: quando uno studente racconta un luogo ai suoi coetanei, quel luogo torna a parlare. Ringraziamo le scuole, il Conservatorio Bellini, Casa Rosetta e tutti coloro che hanno reso possibile questo percorso.»

LA FORMAZIONE DEGLI APPRENDISTI CICERONI A CALTANISSETTA

Lunedì 9 novembre, 82 studenti e studentesse dell’I.I.S. G. “Galilei – A. Di Rocco”, dell’I.I.S. “A. Manzoni – F. Juvara” e del Liceo Classico, Linguistico e Coreutico “Ruggero Settimo”, accompagnati dalle docenti Alessia Cacciatore, Melissa Li Puma, Elide Lombardi, Maria Grazia Pignataro e Maria Pia Scaglioso, hanno partecipato alla giornata di formazione, un momento fondamentale di cittadinanza attiva. Nelle chiese di San Sebastiano e di Sant’Agata i ragazzi hanno osservato da vicino gli organi insieme al M° Diego Cannizzaro, organista e docente del Conservatorio Statale “V. Bellini” di Caltanissetta, e agli allievi della sua classe d’organo Damiano Lauria, Flavio Terravecchia e Roberto Rizzo, con la guida dell’arch. Ilma Spinelli, studiosa della tradizione organaria e autrice di diverse pubblicazioni sul tema. Hanno così riscoperto un’antica tradizione artigiana del territorio, studiando gli strumenti sia dal punto di vista storico-artistico sia da quello musicale. A Palazzo Notarbartolo, la dott.ssa Giovanna Garofalo, responsabile della formazione di Casa Rosetta, ha illustrato la storia dell’edificio e del suo restauro, avvalendosi degli studi della già Soprintendente Daniela Vullo.

I LUOGHI DA SCOPRIRE

📍 Caltanissetta – Palazzo Notarbartolo e gli organi di Damiano Polizzi a Sant’Agata al Collegio e a San Sebastiano 24 e 25 novembre 2026

Visite a cura di: I.I.S. G. “Galilei – A. Di Rocco”, ‘I.I.S. “A. Manzoni – F. Juvara”, Liceo Classico, Linguistico e Coreutico “Ruggero Settimo” di Caltanissetta

📍 Gela – L’Acropoli 24-27 novembre 2026

Visite a cura del Liceo Scientifico e Linguistico Elio Vittorini di Gela

📍 Gela – Il Museo dei Relitti Greci 24-27 novembre 2026

Visite a cura di: I.I.S. “Eschilo”, Liceo Scientifico e Linguistico Elio Vittorini, I.I.S. “E. Majorana”, IIS “E. Morselli – Luigi Sturzo” di Gela

📍 Mazzarino – Le Chiese rurali del SS. Salvatore e Madonna delle Grazie 27 novembre 2026

Visite a cura diell’ I.I.S.S. “C.M. Carafa” di Mazzarino e Riesi

📍 Mussomeli – Antiquarium Archeologico Comunale presso Palazzo Sgadari 27 novembre 2026

Visite a cura dell’I.I.S. “Virgilio” di Mussomeli

📍 Mussomeli – Il Castello Manfredonico 27 novembre 2026

Visite a cura dell’I.I.S. Giovan Battista Hodierna

📍 Riesi – Complesso Minerario di Trabia Tallarita – 26 novembre 2026

Visite a cura dell’ I.I.S.S. “C.M. Carafa” di Mazzarino e Riesi

🕘 Orario delle visite: dalle 9:00 alle 13:00.

📩 Chi può partecipare: scuole di ogni ordine e grado, su prenotazione

Informazioni e prenotazioni: caltanissetta@delegazionefai.fondoambiente.it