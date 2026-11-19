Abusava sessualmente di tre pazienti disabili durante le sedute di riabilitazione, approfittando delle loro difficolta’ fisiche e psichiche. La terza sezione della corte d’appello di Palermo, presieduta da Fabrizio Anfuso, ha confermato la condanna a 5 anni e 4 mesi di reclusione per Antonino Galvano, 66 anni, fisioterapista di Raffadali, nell’Agrigentino. La vicenda era emersa dopo la denuncia della madre di una delle vittime, che aveva manifestato un forte disagio e si rifiutava di tornare nel centro convenzionato dove riceveva le cure.

I carabinieri avevano installato microcamere nascoste nello studio del fisioterapista, documentando numerosi episodi di violenza sessuale e scoprendo abusi ai danni di altri due pazienti. Le indagini erano culminate il 2 febbraio 2021 con l’arresto di Galvano, bloccato dai militari mentre una delle donne cercava di sottrarsi alle sue attenzioni. Le registrazioni avevano consentito di ricostruire una serie di violenze commesse durante i trattamenti. I giudici palermitani hanno confermato integralmente la sentenza pronunciata nel marzo 2024 dal tribunale di Agrigento . Nel procedimento si sono costituite parti civili le tre vittime e l’Associazione spastici.