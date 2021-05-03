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Redazione
Necrologi - Caltanissetta
Necrologi Caltanissetta
Redazione
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Lun, 03/05/2021 - 11:58
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Trovato con la droga in casa, arrestato 26enne a Palermo
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Caltanissetta, allerta meteo arancione: scuole chiuse, ville e parchi vietati al pubblico. Stop al mercatino del sabato
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Doppia tromba marina su Marsala, danni e feriti
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Caltanissetta. Servizio Civile Agricolo, Croce Rossa in campo per il benessere e la sana alimentazione: candidature aperte per il Bando 2026
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Incidente stradale a Catania: morta una donna, ferito il marito
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Sicilia. Sui social evoca una strage a scuola, 14enne denunciato: sequestrati casco militare, maglietta con svastiche e una videocamera
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Polizia Stradale recupera refurtiva sottratta a un’anziana con la truffa del “finto Carabiniere”: arrestati due soggetti e recuperato bottino per un valore di 11.500 euro
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Operaio ferito dopo essere caduto dal tetto di un capannone: trasferito prima all’Ospedale Sant’Elia e poi al “Cannizzaro” di Catania
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Centauro siciliano di 34 anni perde la vita in un incidente stradale
di Redazione 1
Sab, 10/10/2026 - 18:21
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Caltanissetta. Il 12 ottobre l’ingegnere nisseno Alessandro Michele Polizzi presenta alla conferenza internazionale Icrera di Parigi uno studio teorico sull’energia da rinnovabili
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Risiko Club Ufficiale Eclettica Caltanissetta, XXV torneo:
i risultati dell’ultimo turno
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Dom, 11/10/2026 - 11:59
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Ultime piogge al Centro-Sud, poi torna il sole con la classica ‘ottobrata’: le previsioni meteo per i prossimi giorni
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Il punto di vista di Follini: “In questa commedia elettorale nessuno indossa i propri panni”
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Dom, 11/10/2026 - 10:19
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Casini: “Lascio il Parlamento dopo 44 anni, non mi ricandido”
riceviamo & pubblichiamo
Randagismo a Caltanissetta, il consigliere Turturici replica all’assessore Genovese: «Basta promesse, servono fatti e un cronoprogramma certo»
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Sopralluogo del presidente Schifani nelle zone del Trapanese colpite dalla tromba d’aria
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Centrodestra non scopre le carte su data del voto: “Governo arriverà a fine legislatura”
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San Cataldo, realizzato all’istituto Fascianella un murales con 27 “Grandi di Sicilia”: inaugurazione il 30 giugno
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Dom, 11/10/2026 - 10:15
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