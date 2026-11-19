Sigarette ammassate in un magazzino e uno zainetto abbandonato a terra: sono i due tasselli di un’operazione che ha permesso ai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Piazza Verdi, supportati dal Nucleo Radiomobile, di mettere a segno un doppio colpo. I militari hanno arrestato un 62enne palermitano, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di contrabbando di tabacchi lavorati. La perquisizione di un magazzino nella disponibilità dell’uomo, ha portato alla scoperta di oltre 1,2 tonnellate di sigarette di contrabbando, pari a 63.300 pacchetti già suddivisi in stecche da 10 confezioni. Nella zona di via Messina Marine, sempre nel corso della stessa attività, è scattato un secondo sequestro. Alla vista dei Carabinieri, due persone si sono date alla fuga abbandonando uno zainetto contenente 4,399 chili di cocaina. Sono in corso accertamenti per identificare i due fuggitivi. Tutto il materiale è stato sequestrato, mettendo fuori gioco un giro d’affari che, secondo una prima stima, avrebbe superato i 600mila euro se il carico fosse stato immesso sul mercato illecito, tra sigarette destinate a sottrarre centinaia di migliaia di euro alle casse dello Stato e cocaina pronta a trasformarsi in introiti per il traffico di stupefacenti. Il gip ha convalidato l’arresto del 62enne. (ITALPRESS).