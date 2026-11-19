«Siamo lieti che una volta tanto l’onorevole La Vardera condivida la scelta del Governo regionale di prevedere una quota del Fondo per gli investimenti territoriali da assegnare mediante avviso pubblico. Allo stesso tempo però non può pretendere di riscrivere i fatti. Tale previsione non è una conquista di Controcorrente, ma una scelta che abbiamo proposto sin dal momento della presentazione dell’emendamento in Commissione Bilancio, a mia firma, con tanto di relazione illustrativa che motivava la scelta per esigenze di equità». Lo dichiara l’assessore per l’Economia, Alessandro Dagnino, commentando la campagna di comunicazione di Controcorrente sull’avviso della Regione da 15,5 milioni di euro a vantaggio dei Comuni e degli enti che non sono risultati beneficiari di interventi stabiliti dall’Ars nella distribuzione del Fit.

«Il testo dell’articolo – prosegue Dagnino – prevedeva infatti sin dall’inizio un sistema che affianca agli interventi individuati dal legislatore una quota di risorse non inferiore al 5% del fondo, e quindi potenzialmente anche molto di più, da distribuire attraverso procedure pubbliche e criteri oggettivi, a beneficio degli enti rimasti esclusi dalle assegnazioni dirette. Nel caso di specie le quote lasciate libere dall’Ars per l’avviso sono circa l’8%. Un meccanismo concepito per estendere la platea dei beneficiari e assicurare la più ampia distribuzione territoriale degli investimenti. La realtà è che il Governo Schifani aveva già previsto ciò che oggi Controcorrente presenta come una propria vittoria. Gli slogan possono essere efficaci sui social, ma governare è un’altra cosa».