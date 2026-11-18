Nell’ambito delle quotidiane attività di contrasto alla criminalità diffusa, i Carabinieri della Stazione di Gela hanno tratto in arresto un 28enne del luogo, già sottoposto alla misura della detenzione domiciliare sostitutiva, in quanto ritenuto responsabile del reato di evasione e furto aggravato. Nello specifico, a seguito della denuncia sporta dal proprietario di un monopattino elettrico asportato nel centro storico di Gela, i militari hanno avviato tempestivi accertamenti. L’analisi delle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza presenti in zona ha consentito di immortalare l’autore del furto, soggetto già noto agli operanti per pregresse vicende giudiziarie. Raggiunta immediatamente l’abitazione del 28enne, i Carabinieri hanno accertato che nella fascia oraria in cui era stato commesso il reato l’uomo non era autorizzato ad allontanarsi dal proprio domicilio secondo le prescrizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria. All’esito della perquisizione domiciliare, i militari hanno rinvenuto e recuperato il monopattino elettrico oggetto di furto, restituendolo al legittimo proprietario. Il 28enne è stato pertanto deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gela che coordina le indagini e contestualmente segnalato all’Ufficio di Sorveglianza di Caltanissetta. Il Magistrato di Sorveglianza, valutata la gravità della condotta e la palese violazione delle prescrizioni, ha disposto con ordinanza la revoca immediata della detenzione domiciliare. Si procedeva pertanto all’arresto dell’uomo e alla sua traduzione presso la locale Casa Circondariale, ove dovrà espiare la pena residua di un anno, dieci mesi e venti giorni di reclusione. L’attività rientra nel più ampio dispositivo di prevenzione da parte del Comando Provinciale Carabinieri di Caltanissetta teso a reprimere fenomeni di illegalità e di degrado urbano, con particolare attenzione al controllo delle aree sensibili del territorio. Si precisa che il procedimento è nella fase delle indagini preliminari e, come previsto dalla Costituzione, per l’indagato vale il principio di presunzione di innocenza fino alla condanna definitiva.