VALLELUNGA. Per il Natale 2026/2027 Vallelunga avrà il suo presepe vivente denominato “Quando il cielo abitò la terra”. Torna dunque anche quest’anno l’appuntamento con il Presepe Vivente che sarà curato dalla Consulta Giovanile.

Per rendere questa edizione davvero speciale, c’è bisogno dell’aiuto di tutti, ecco perché è stata avviata la ricerca di figuranti. Chi intende partecipare e dare una mano può farlo senza alcun problema. Si può contattare uno dei seguenti numeri per ricevere tutte le informazioni ed essere aggiunto al gruppo:

– Loris 3271870084

– Roberta N. 3293361780

– ⁠Roberta G. 3770950935