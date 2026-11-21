La frana di Niscemi continua a muoversi. Emerge dall’ottavo rapporto elaborato dall’Universita’ di Firenze, incaricata dal dipartimento della Protezione Civile nazionale di analizzare e monitorare costantemente l’evento franoso. L’area di maggiore attenzione e’ quella compresa tra il plesso scolastico San Giuseppe e via Ustica, lungo la scarpata principale della frana centrale. La scorsa estate si e’ aperta una frattura lunga circa 60 metri. Il sistema di posizionamento e localizzazione satellitare installato a monte della fessura antistante la scuola registra uno spostamento progressivo verso sud di circa sette centimetri, accompagnato da un abbassamento di quota di entita’ simile. Un movimento che, come evidenziano gli esperti, risulta tuttora in atto e in fase di accelerazione dalla meta’ di settembre. Al momento, i rilievi topografici escludono che questa riattivazione coinvolga l’intero corpo della frana centrale, ma il quadro richiede la massima vigilanza. In corrispondenza della fessura presso il plesso San Giuseppe, “e’ stato realizzato – si legge nella relazione – l’intervento di impermeabilizzazione mediante la posa di teloni, quale misura provvisoria di mitigazione”. Si tratta dell’unica area dove, da meta’ settembre, si registra un movimento attivo e in accelerazione. Spostamenti piu’ lievi si registrano invece in altri due settori ritenuti critici: la zona tra via Gorizia e la strada provinciale 10 e il tratto sud della Sp 10, corrispondente alla frana Sud, dove si rilevano movimenti compresi tra uno e due centimetri. “Il quadro – sottolineano i docenti dell’Universita’ di Firenze – sembra complessivamente orientato alla stabilizzazione”. Gli esperti raccomandano “comunque di mantenere il settore sotto osservazione mediante il monitoraggio satellitare e ispezioni periodiche, cosi’ da coglierne tempestivamente eventuali variazioni di tendenza”. La gran parte invece “del centro abitato e’ stabile e non presenta deformazioni significative rilevabili mediante le tecniche di monitoraggio impiegate”. (AGI)