CALTANISSETTA. Un grandissimo sospiro di sollievo: Federica Debole è stata ritrovata. La donna nissena di 31 anni, che stamani era scomparsa nel nulla e la cui sparizione, aveva fatto temere il peggio, alla fine è stata ritrovata in viale Regina Margherita in buone condizioni. La giovane, a quanto pare, sarebbe stata in compagnia di una conoscente.

Sul luogo del ritrovamento è subito arrivata la Polizia. In questo modo s’è conclusa la ricerca della trentunenne. Ricerca che era stata avviata da parte di polizia, carabinieri, vigili del fuoco e volontari su input della Prefettura che aveva attivato prontamente il Piano provinciale di ricerca per le persone scomparse. La stessa Prefettura aveva istituito un Posto di Comando Avanzato presso la Questura di Caltanissetta e, nel contempo, aveva anche convocato una riunione della Cabina di regia al fine di coordinare in maniera ottimale e funzionale tutte le operazioni di ricerca.

Un prezioso quanto articolato lavoro di setaccio del territorio: le ricerche erano state effettuate a 360 gradi al fine di riuscire, nel più breve tempo possibile, a ritrovare la trentunenne nissena che, per altro, prima di allontanarsi dalla propria abitazione, avrebbe lasciato una lettera al marito. Tuttavia, fortunatamente, Federica è stata ritrovata sana e salva e la preoccupazione delle ore precedenti, ha lasciato il posto ad un legittimo sollievo da parte di tutti coloro che, a vario titolo, l’hanno cercata e hanno pregato per lei affinché, come poi avvenuto, tutto si concludesse nel miglior modo possibile.