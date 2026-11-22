RIESI. L’Amministrazione Comunale RinnoviAmo RIESI, rappresentata dal Sindaco Salvatore Sardella, ha avuto il piacere di prendere parte al Festival Sancta Caecilia – Patrona Musicae, organizzato dall’Associazione Corale Polifonica Magnificat presso la Sala Scroppo del Centro Polivalente Comunale. Un evento di grande spessore artistico e culturale, che ha regalato alla città una serata ricca di emozioni, con la partecipazione importanti realtà corali, capaci di trasformare la musica in un momento di autentico incontro, bellezza e condivisione.

Un sentito ringraziamento alla Corale Polifonica Magnificat Riesi, al Presidente e Direttore Artistico Ivan Cutaia ed all’intero gruppo, per il gradito invito e per l’impegno nella promozione di iniziative culturali che arricchiscono la nostra comunità. Un plauso a tutte le realtà corali partecipanti, ai loro direttori, musicisti e coristi, che con talento, passione e straordinaria sensibilità artistica hanno dato vita a un bellissimo evento, contribuendo a valorizzare la musica corale e il patrimonio culturale del nostro territorio. Un particolare piacere ha rappresentato la gradita presenza dell’On. Rosetta Cirrone Cipolla, la cui partecipazione costituisce un’importante testimonianza di attenzione e vicinanza alla nostra comunità e alle iniziative culturali che animano il territorio.

L’occasione è stata inoltre particolarmente gradita per rinnovare alla Corale Polifonica Magnificat il nostro apprezzamento e la nostra gratitudine per l’impegno e la dedizione dimostrati anche al di fuori dell’ambito musicale, come testimonia la gestione della Villa La Linia (ex Raculmet), esempio concreto di cittadinanza attiva, partecipazione e valorizzazione del patrimonio locale. Un impegno che si inserisce nel più ampio e prezioso contributo offerto dalle numerose realtà associative presenti a Riesi, che ringraziamo di vero cuore. Ognuna, attraverso le proprie attività, rappresenta una risorsa fondamentale per la crescita sociale, culturale e civile della nostra comunità.