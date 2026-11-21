«L’obiettivo del mio governo è dare spazio alle idee, favorire con investimenti e risorse la nascita di nuove collaborazioni e offrire ai giovani siciliani strumenti e occasioni per sviluppare progetti imprenditoriali senza dover necessariamente trasferirsi altrove. Il risanamento dei conti nella Regione ci permette di farlo, destinando più risorse allo sviluppo e alle opportunità di lavoro. Oggi ho avuto il piacere di premiare l’idea innovativa di una start up siciliana che sviluppa soluzioni digitali basate su big data, intelligenza artificiale e network medicine per la medicina di precisione: una piattaforma che supera i limiti degli attuali software e che troverà applicazione nella raccolta dati per oncologia, malattie autoimmuni e altre patologie neurodegenerative. La Sicilia deve essere attrattiva con idee e talenti giovani, anche stranieri, che meritano attenzione e opportunità di sviluppo da parte di investitori e imprese». Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, oggi pomeriggio consegnando il premio “Innovation Island 2026” alla start up siciliana Kazam lab di Simona Ester Rombo, uno spin off dell’università degli studi di Palermo. La premiazione si è svolta nell’ambito dell’Innovation Week 2026, la settimana dedicata all’innovazione organizzata dalla Fondazione Innovation Island ETS, presieduta da Biagio Semilia, che si è conclusa oggi all’Ecomuseo Mare Memoria Viva di Palermo.

«Giusto oggi in giunta – ha concluso Schifani – abbiamo approvato la misura del prestito d’onore per gli universitari, dal valore di 6 milioni di euro, che attraverso l’Irfis concede un contributo fino a 10 mila euro agli studenti che frequentano le università con sede in Sicilia. Non possiamo chiedere alle nuove generazioni di restare a lavorare in questa terra senza garantire loro una giusta formazione didattica e opportunità di lavoro concrete. Su questo continuiamo a lavorare».