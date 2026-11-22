CALTANISSETTA. Una Chiesa della Provvidenza gremita in ogni ordine di posto, un pubblico caloroso e un’atmosfera carica di emozione hanno accompagnato questa sera il concerto “AMEN” delle Joys Chorus, coro gospel femminile di Caltanissetta dal 2011, che ha inaugurato ufficialmente la Stagione Musicale di Caltanissetta 2026-2027, diretta dal maestro Raimondo Capizzi.

Un’apertura straordinaria, accolta con un enorme successo di pubblico e critica, che ha trasformato per un’ora la Chiesa della Provvidenza, nel cuore della città, in uno spazio di condivisione, spiritualità e bellezza attraverso il linguaggio universale della musica. Le voci delle Joys Chorus hanno accompagnato il pubblico in un intenso viaggio musicale tra gospel, spiritual e preghiera, regalando momenti di grande suggestione ed emozione. Un concerto nel quale la musica si è fatta messaggio di speranza, fede e unione, dimostrando ancora una volta quanto l’arte possa diventare occasione di incontro e partecipazione per un’intera comunità.

Particolarmente significativo l’intervento di Padre Spilla, che ha voluto prendere la parola per ringraziare tutti i presenti, il coro protagonista della serata e quanti hanno contribuito alla realizzazione della stagione musicale, rivolgendo un sentito ringraziamento all’Amministrazione comunale di Caltanissetta per il sostegno all’iniziativa.

Nel suo intervento, Padre Spilla ha sottolineato il valore simbolico della riapertura della Chiesa della Provvidenza, spiegando come questo momento non rappresenti soltanto la restituzione di un luogo di culto alla comunità, ma anche un segnale importante per il futuro del centro urbano. Una riapertura che vuole essere il simbolo di una città che desidera ritrovarsi, ripartire e tornare a vivere il proprio cuore storico. Una riapertura nel cuore della città, per una città che vuole ripartire dal cuore.

È proprio questo il significato più profondo della serata: portare la musica nei luoghi simbolo di Caltanissetta, valorizzare gli spazi della comunità e costruire una stagione musicale diffusa, capace di raggiungere quartieri, chiese, teatri e luoghi di aggregazione, restituendo centralità alla cultura e alla partecipazione. La Stagione Musicale di Caltanissetta 2026-2027, sotto la direzione artistica del maestro Raimondo Capizzi, nasce infatti con l’ambizione di fare della musica uno strumento di crescita culturale, valorizzazione del territorio e promozione delle energie artistiche locali, coinvolgendo associazioni, istituzioni, scuole, giovani musicisti e realtà culturali. L’apertura affidata alle Joys Chorus ha già lanciato un messaggio forte: Caltanissetta risponde quando le vengono offerte occasioni autentiche di cultura e bellezza. La grande partecipazione di questa sera è il miglior auspicio per il percorso appena iniziato. Una stagione che non vuole soltanto proporre concerti, ma contribuire a riaccendere la vita culturale della città, partendo proprio dai suoi luoghi più significativi.