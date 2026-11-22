BOMPENSIERE. L’Amministrazione Comunale ha approvato una variazione di bilancio necessaria a garantire il pagamento degli aumenti retributivi previsti dal nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Funzioni Locali. Il sindaco Virciglio, commentando il provvedimento, ha sottolineato: “Lo abbiamo voluto fare subito alla prima scadenza prevista. Un atto dovuto e concreto, che conferma una direzione che abbiamo scelto di seguire sin dal primo giorno della nostra amministrazione: riconoscere dignità, valore e giusto riconoscimento al lavoro dei dipendenti comunali”.

Il sindaco ha poi rilevato: “Siamo consapevoli che dietro ogni servizio reso alla cittadinanza ci sono persone, professionalità, competenze e impegno quotidiano. Per questo riteniamo che investire sui lavoratori significhi anche investire sulla qualità dei servizi e sul futuro del nostro Comune. Nei prossimi anni continueremo a lavorare per migliorare, per quanto le condizioni finanziarie dell’Ente lo consentiranno, la loro situazione lavorativa ed economica. Lo faremo nella consapevolezza che ai diritti e al riconoscimento economico devono corrispondere responsabilità, professionalità e il giusto impegno nei confronti dell’Ente e dell’intera Comunità”.

Virciglio ha poi concluso: “Il nostro obiettivo è un Comune in cui chi lavora possa sentirsi valorizzato e, allo stesso tempo, responsabilizzato rispetto al servizio pubblico che è chiamato a svolgere. La nostra Comunità cresce anche attraverso il lavoro di chi ogni giorno è al servizio dei cittadini”.