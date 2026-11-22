Caltaqua informa che le analisi effettuate dall’ASP sui campioni prelevati nella mattinata di ieri a Caltanissetta e Serradifalco hanno evidenziato valori conformi ai limiti previsti dalla normativa vigente, sia in uscita dai serbatoi sia presso i punti di prelievo cittadini. Alla luce dei risultati analitici, i rispettivi Sindaci hanno già emesso le ordinanze di revoca dei precedenti provvedimenti di non potabilità dell’acqua distribuita.

Permane, invece, una situazione di non conformità nel Comune di San Cataldo, dove i risultati delle analisi effettuate dall’ASP hanno rilevato una concentrazione di manganese ancora superiore al limite previsto dalla normativa. Tale valore è riconducibile alla presenza residua, nei serbatoi comunali, di acqua proveniente dall’invaso Fanaco. Nella giornata di domani Caltaqua comunicherà tempestivamente all’autorità sanitaria i necessari aggiornamenti, così da consentire la programmazione di nuovi campionamenti e la successiva verifica dei parametri di potabilità.