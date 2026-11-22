Ha compiuto 98 anni lo scorso 19 novembre Alfonsina Anzalone, la consorella più anziana della Confraternita del Patrono della Città. Nata il 19 novembre 1928, Alfonsina appartiene alla Confraternita da oltre 25 anni e ne rappresenta oggi una preziosa memoria vivente. Madre di cinque figli e nonna di nove nipoti, ha condiviso il proprio legame con lo storico Sodalizio anche con il marito, Giuseppe Carletta, nato il 3 gennaio 1920 e scomparso il 28 marzo 2003, anch’egli confrate. Oggi Alfonsina trascorre le sue giornate nella propria abitazione, senza tuttavia interrompere quel legame spirituale che la unisce alla Confraternita del Patrono della Comunità sancataldese. Attraverso la preghiera continua ad accompagnarne e sostenerne il cammino, testimoniando un senso di appartenenza che va oltre la partecipazione alle attività e alle celebrazioni. La sua lunga vita e la sua fedeltà alla Confraternita costituiscono una testimonianza significativa di quella tradizione religiosa e confraternale che, da generazioni, accompagna la devozione dei sancataldesi al Santo Patrono. In occasione del suo 98° compleanno, il Commissario straordinario della Confraternita e il Cappellano, hanno espresso, anche a nome di tutti i confrati e le consorelle, i più affettuosi auguri ad Alfonsina, manifestando gratitudine per la sua lunga appartenenza al Sodalizio e per il sostegno spirituale che continua a offrire attraverso la preghiera. Un augurio accompagnato dall’invocazione della protezione di San Cataldo, affinchè possa continuare a vivere serenamente, circondata dall’affetto dei suoi familiari.