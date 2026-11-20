CALTANISSETTA. Dallo scorso mese di ottobre la Polizia Stradale di Caltanissetta sta effettuando mirati servizi di controllo straordinario del territorio in diverse realtà comunali della provincia nissena. Garantire una costante e capillare presenza istituzionale a presidio della legalità anche nei comuni maggiormente isolati: questo l’obiettivo del piano operativo. I servizi sono stati caratterizzati da un’azione ad ampio spettro: le attività delle pattuglie non si sono esaurite nel campo d’elezione istituzionale della sicurezza viaria, ma hanno abbracciato gli ulteriori ambiti specialistici attribuiti alle competenze della Polizia Stradale. In particolare, sono state effettuate verifiche sulla filiera del trasporto del bestiame e degli animali, tra cui due controlli al macello comunale di Mussomeli, volte ad accertare il rispetto delle stringenti norme igienico-sanitarie vigenti, delle condizioni di trasporto e del benessere animale.

Le stesse hanno condotto alla contestazione di un illecito amministrativo per un trasporto irregolare di carni, in violazione della normativa in materia di sicurezza alimentare. È stato attuato un piano di contrasto all’abusivismo nel trasporto sanitario a mezzo ambulanza volto ad accertare il possesso delle relative autorizzazioni, l’adeguata qualificazione del personale a bordo nonché l’idoneità degli ambienti a ospitare i pazienti. A tal proposito, sono stati disposti due sequestri amministrativi di automezzi adibiti a trasporto sanitario. Parallelamente sono stati svolti controlli finalizzati a prevenire e reprimere l’illecito smaltimento di rifiuti, l’inquinamento e il transito di carichi potenzialmente nocivi, non segnalati o maldisposti, effettuati allo scopo di meglio tutelare l’ambiente.

Il raggio di azione è stato esteso anche alle ispezioni amministrative sulle attività commerciali di autoriparazione e meccatronica: sei gli esercizi interessati, tra autofficine e carrozzerie. Particolare attenzione è stata riposta sui mezzi di trasporto collettivo con specifico riferimento agli autobus impiegati dalle scolaresche in gita: dieci quelli controllati e quattro quelli sanzionati per inottemperanza delle disposizioni sui tempi di riposo dei conducenti. Infine, sono stati monitorati i flussi di traffico, con riferimento al contrasto delle condotte di guida più insidiose, quali l’uso improprio di apparecchi cellulari, il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, nonché la circolazione di veicoli privi di copertura assicurativa o della prescritta revisione periodica. 22 in totale i servizi finora effettuati che hanno interessato 20 diversi comuni della provincia, 159 i veicoli controllati, 195 le persone identificate e 112 le sanzioni al codice della Strada, con la decurtazione di 214 punti dalle patenti di guida.