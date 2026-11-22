SANTA CATERINA. E’ stato ottenuto il Certificato di Omologazione LND per il campo sportivo comunale in erba artificiale “Falcone – Borsellino”. L’omologazione, valida fino al 28 gennaio 2030, rappresenta un ulteriore importante passo avanti per lo sport e per la nostra comunità, come ha avuto modo di sottolineare il sindaco Giuseppe Natale.

“Adesso – ha poi ribadito – lavoreremo per fare in modo che, entro il mese di novembre, possa essere pubblicato il bando per affidare la gestione della struttura, così da garantirne la piena valorizzazione e un utilizzo continuativo a beneficio delle società sportive e dei nostri ragazzi”.