CALTANISSETTA. Si è riunita l’assemblea della APS Official Nissa Club “Maestro Raffaele Ammendola” per fare il punto sulle ultime novità riguardanti la Nissa. Dalla discussione è emersa una determinazione chiara, condivisa e unanime: Il Club è e resterà sempre al fianco della maglia Biancoscudata, della Nissa, dei suoi giocatori e degli sponsor che la sostengono.

In una nota è stato sottolineato: “Per noi non è solo tifo. È appartenenza. È la maglia che ci unisce, che attraversa generazioni, famiglie e quartieri. È quella che indossiamo con orgoglio ogni domenica, in casa e in trasferta. È il legame che ci fa sentire parte di qualcosa di più grande: della nostra città. Ed è proprio in nome di questa appartenenza che il Club chiede oggi un confronto chiaro e diretto con l’Amministrazione Comunale sul futuro della prima squadra della città. Non è una polemica. È una richiesta di chiarezza e di responsabilità condivisa. Chiediamo di conoscere le intenzioni dell’Amministrazione in merito al sostegno alla Nissa, anche alla luce di quanto si apprende sui finanziamenti regionali destinati alle strutture sportive. Chiediamo, in particolare, di conoscere modi e soprattutto tempistiche di eventuali lavori di ammodernamento e adeguamento dello Stadio Marco Tomaselli. Il Tomaselli è la casa della Nissa. È il luogo dove la città si ritrova, dove nasce la passione dei più giovani, dove si costruisce comunità. Sapere quale futuro lo attende è essenziale per tutti coloro che vivono la Nissa ogni giorno”.

Nella nota del Consiglio Direttivo APS Official Nissa Club “Maestro Raffaele Ammendola” si legge: “Il Club rivolge infine un invito sincero al tessuto economico di Caltanissetta: valutare di entrare a far parte, in modo concreto, del progetto sportivo. La Nissa è patrimonio della CITTÀ. Può e deve essere un volano importante per il territorio, per i giovani, per l’economia e per l’immagine stessa di Caltanissetta. Negli ultimi tre anni, abbiamo visto una città che nelle cronache nazionali veniva citata quasi esclusivamente per gli ultimi posti occupati nelle classifiche socioeconomiche, o al massimo per qualche processo di mafia, finalmente ottenere visibilità per qualcosa di positivo. E questo “qualcosa” ha un nome ben preciso: S.S.D. Nissa F.C. Un nome che ha portato Caltanissetta sui giornali e sulle televisioni nazionali per i suoi risultati, per la sua passione, per la sua gente. Un nome che ha restituito orgoglio a un’intera comunità. Chi sceglie di investire tempo e denaro in questa maglia non deve sentirsi solo. Deve sentirsi parte di un percorso condiviso. Questo è il momento di chiedersi, tutti insieme, chi siamo e cosa vogliamo per la nostra città e per la nostra squadra”.

L’APS Official Nissa Club “Maestro Raffaele Ammendola”, infine, ha confermato la propria piena disponibilità al dialogo e al confronto costruttivo con le Istituzioni, con il mondo economico e con tutti coloro che hanno a cuore il futuro della Nissa.