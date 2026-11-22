VALLELUNGA. I festeggiamenti in onore della Patrona della Musica Santa Cecilia sono stati, come sempre, un evento particolarmente sentito all’interno della comunità vallelunghese. La tradizione musicale cittadina è stata chiamata in causa con l’animazione della liturgia in Chiesa Madre insieme al gruppo della Corale Sacro Cuore.

Un momento di grande significato che ha segnato indubbiamente un evento che è stato di festa con un brindisi musicale in Piazza. Alla fine, i festeggiamenti in onore della Patrona della Musica hanno rappresentato anche l’occasione per condividere tutti assieme una giornata all’insegna della musica e del suo messaggio universale di pace, civiltà, amore e progresso in nome di Santa Cecilia.