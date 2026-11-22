«È paradossale che coloro che hanno sostenuto che i tempi per presentare le osservazioni fossero troppo stretti, chiedendo più giorni per gli approfondimenti, ora si lamentino dello slittamento di circa 50 giorni dell’iter dei provvedimenti autorizzativi dei termovalorizzatori che si realizzeranno a Palermo e a Catania». Lo afferma Salvo Cocina, dirigente ad interim dell’Ufficio speciale per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti della Regione Siciliana e responsabile del progetto.

Cocina, in particolare, spiega le cause di questo slittamento: «Dopo l’avvio della conferenza di servizi e della fase delle osservazioni, le associazioni ambientaliste hanno chiesto più tempo per esaminare i contenuti del progetto e per esprimere i propri rilievi. La Regione ha ritenuto di accogliere la richiesta, concedendo altri quindici giorni e facendo un passo indietro convocando nuovamente le conferenze di servizi già espletate. L’allungamento complessivo di circa 50 giorni dell’iter deriva unicamente da questo riavvio e non da altre motivazioni».

«Per quanto riguarda l’approvvigionamento idrico del sito di Bellolampo a Palermo – prosegue Cocina – si tratta di un’annosa carenza strutturale nota sin dall’inizio. Il sito storico di Bellolampo è privo di un’importante fornitura di acqua potabile ma il progetto prevede di utilizzare, per le esigenze delle macchine, quella recuperata dal trattamento del percolato. In questo modo, oltre a non intaccare le risorse idriche esterne, si ridurrà anche una delle cause di impatto nell’ambiente della discarica. L’acqua potabile, in quantità molto minori di quelle di processo per l’impianto, sarà necessaria soltanto per il funzionamento dei servizi igienici e basteranno due o tre autobotti al mese».