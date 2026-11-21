Più Uno compie un nuovo passo nel proprio percorso di strutturazione. Dopo l’Assemblea fondativa tenutasi ad ottobre a Roma ed il recente lancio del tesseramento sono stati nominati gli organismi dirigenti del partito, che prevedono la segreteria, la direzione nazionale e i segretari regionali. In Sicilia il nuovo segretario regionale è Giuseppe Bruno, 59 anni, avvocato palermitano, con radicato impegno nel centrosinistra siciliano. “Vogliamo contribuire in Sicilia alla creazione di una coalizione alternativa alla destra e lo vogliamo fare con il nostro contributo programmatico e con l’impegno di tante donne e uomini che in questi giorni stanno aderendo al nostro partito” dichiara Giuseppe Bruno.

Il Presidente Ernesto Maria Ruffini ha anche nominato la nuova segreteria nazionale dove, oltre allo stesso Bruno, ha chiamato a farne parte anche Matilde Giovani, 44 anni, consulente aziendale, radicata nella provincia di Ragusa. La segreteria avrà il compito di coordinare l’attività quotidiana del partito, curare i rapporti con il territorio, accompagnarne la fase di tesseramento e di radicamento, coordinare il partito nelle elezioni amministrative.

È stato inoltre eletta la nuova direzione nazionale nella quale, tra i siciliani, entrano a farne parte Iole Nicolai, messinese, avvocato esperta di innovazione e AI e Claudio Vassallo, nisseno e docente di diritto ed economia. “Un gruppo dirigente aperto, in costruzione, che cresce insieme alla propria comunità di Più Uno” afferma Ernesto Maria Ruffini Presidente di Più Uno. “Con queste nomine Più Uno rafforza la squadra, sia sul piano nazionale che locale, in preparazione delle nuove sfide elettorali”, così Franco Gabrielli co-fondatore di Più Uno.