Grande soddisfazione per la ASD Ballet Academy Dance, protagonista di una splendida giornata alla tappa siciliana della Je Dance ** Competition**, dove le allieve si sono distinte nelle discipline di danza moderna e contemporanea, conquistando importanti riconoscimenti. Sotto la direzione della Dott.ssa Giada M. Paterna e dell’insegnante ISTD Ilenia Amico, che insieme alle giovani ballerine hanno dimostrato talento, preparazione tecnica, grinta ed eleganza, portando sul palco il frutto di tanto impegno e lavoro quotidiano. A conquistare il prestigioso Golden Pass è stata Gioia Macaluso, che ha ottenuto così un importante riconoscimento per l’accesso diretto alla finale di Roma. Straordinari anche gli altri risultati:

Ilary Rita Rosa , prima classificata;

, prima classificata; Aurora Cortese, terza classificata.

Ma la soddisfazione più grande è che tutte le allieve della ASD Ballet Academy Dance saranno protagoniste della finale di Roma, portando con sé il talento, la passione e i colori della propria scuola. Un successo che premia non soltanto le singole performance, ma anche il lavoro delle insegnanti, la costanza delle allieve e la passione che ogni giorno anima la scuola.

La Dott.ssa Giada Michela Paterna e l’insegnante ISTD Ilenia Amico esprimono grande orgoglio e soddisfazione per questo importante traguardo, consapevoli che dietro ogni risultato ci sono sacrifici, dedizione, disciplina e tanto amore per la danza. La ASD Ballet Academy Dance guarda ora alla finale di Roma con entusiasmo e determinazione: il viaggio continua, e questa volta tutte insieme! Complimenti alle nostre ballerine che hanno premiato i nostri sacrifici! Ottima organizzazione e soprattutto grande esperienza di professionalità vista la Giuria di prestigio composta da Fabrizio Prolli, Luigi Turetti e Renato Zanella.