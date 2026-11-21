SAN CATALDO. E’ stato adottato in Consiglio comunale il progetto “Scontrino Antiviolenza 1522”. Il provvedimento è stato adottato su proposta del Consigliere Comunale Giampiero Modaffari del gruppo Consiliare di RIPRENDIAMOCI LA CITTÀ, ed votata all’unanimità da parte del Consiglio Comunale.

L’iniziativa coinvolgerà le attività commerciali del territorio, invitandole a inserire sugli scontrini fiscali il numero nazionale antiviolenza e stalking 1522. Un gesto semplice, ma dal grande valore sociale: trasformare uno scontrino in uno strumento di informazione, sensibilizzazione e vicinanza a tutte le donne vittime di violenza. Perché la lotta alla violenza si costruisce anche attraverso azioni concrete e la partecipazione di tutta la comunità. Anche uno scontrino può contribuire a rompere il silenzio. 1522 – Numero antiviolenza e stalking, gratuito e attivo 24 ore su 24.