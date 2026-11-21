Oltre 3,2 milioni di euro per rafforzare la rete dei Centri per la famiglia in Sicilia e sostenere la genitorialità. È quanto prevede la programmazione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche della famiglia, annualità 2026, approvata oggi dalla giunta regionale su proposta dell’assessorato della Famiglia, delle politiche sociali e del lavoro.

Le somme, assegnate in attuazione del decreto ministeriale del 24 luglio 2026, serviranno soprattutto a potenziare le funzioni delle strutture già attive sul territorio, per consolidarne la presenza e renderne più efficace la risposta ai bisogni dei cittadini.

«Con questa programmazione – dice l’assessora Nuccia Albano – compiamo un ulteriore passo avanti nel potenziamento della rete regionale dei Centri per la famiglia. Vogliamo strutture sempre più vicine ai cittadini, capaci di rappresentare un punto di riferimento concreto per i genitori, i bambini e gli adolescenti. Sostenere le famiglie significa investire nel futuro della nostra comunità, intervenire tempestivamente nelle situazioni di fragilità, prevenire il disagio e promuovere il benessere sociale. Il governo Schifani conferma così il proprio impegno per politiche familiari strutturate, inclusive e radicate nei territori».

Nel dettaglio, quasi 3,2 milioni (3.196.500 euro) saranno destinati alla prima linea di intervento, dedicata al potenziamento delle funzioni dei Centri. Oltre ai servizi ordinari di informazione, ascolto e orientamento, le strutture dovranno offrire supporto alle famiglie per facilitare l’accesso alle opportunità e ai servizi educativi, sociali, sanitari, economici e scolastici presenti a livello locale. Particolare attenzione sarà riservata anche all’alfabetizzazione mediatica e digitale dei minori, con attività di consulenza sull’utilizzo degli strumenti di parental control. I Centri potranno inoltre sviluppare iniziative per sensibilizzare le famiglie sulla prevenzione e sugli effetti dell’uso di sostanze psicotrope, favorire l’ascolto e l’orientamento degli adolescenti e dei genitori, promuovere l’affidamento familiare e l’adozione e sostenere la maternità e la genitorialità nei primi mille giorni di vita del bambino. Ulteriori 20 mila euro saranno destinati alle attività di assistenza e accompagnamento dei territori, anche attraverso il supporto del personale del Dipartimento regionale della Famiglia e delle politiche sociali, per favorire la corretta attuazione degli interventi e il consolidamento della rete dei servizi.

«I Centri per la famiglia – sottolinea Albano – devono essere luoghi di prossimità e di ascolto, nei quali le persone possano trovare risposte, orientamento e accompagnamento. Vogliamo valorizzarne il ruolo anche nella prevenzione delle fragilità giovanili, nell’educazione digitale e nella promozione della cultura dell’accoglienza e della solidarietà familiare. È fondamentale costruire una rete integrata, capace di mettere in relazione servizi sociali, istituzioni e comunità locali».