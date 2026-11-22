Gianni De Gennaro “era un uomo di Stato, un uomo delle istituzioni”. Lo afferma in un’intervista al Corriere della Sera l’ex presidente della Camera Luciano Violante che sottolinea: “A volte il suicidio è una prova di innocenza. Accomuno la tragica vicenda di De Gennaro a Loris D’Ambrosio, lo storico magistrato di Cassazione nonché consigliere del Capo di Stato stroncato da un infarto dopo che lo avevano di aver nascosto alcune conversazioni col ministro Mancino, durante il processo, finite in una bolla di sapone, della cosiddetta ‘trattativa’. Vede, in queste ore vorrei invitare i magistrati a una riflessione”. Per Violante, infatti, “il processo può uccidere. Così come può uccidere la volontà di cercare cose inesistenti sulla base di astratte teorie. I processi si fanno sui fatti, non sulle teorie”. L’inchiesta della Procura di Caltanissetta appare all’ex presidente della Camera un'”appendice del processo fallito sulla presunta trattativa… In qualsiasi occasione, anche nei momenti più difficili, De Gennaro ha garantito con lealtà istituzionale la sopravvivenza della Repubblica”